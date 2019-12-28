Tekirdağ'da 500 litre kaçak içki ele geçirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde 500 litre kaçak içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, yılbaşı öncesi kaçak içki ve alkol ürünleri getirip pazarlamaya çalışan kişilere ve iş yerlerine yönelik çalışma başlattı.

Polis iki ilçedeki 23 iş yerinde yapılan incelemede 500 litre kaçak içki, bir miktar kapüşon ve 80 paket farklı markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Kaçak içki satan kişi ve iş yeri sahipleri hakkında işlem yapıldı.





Kaynak: AA