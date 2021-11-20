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  3. Tekirdağ'da 500 polislik denetim! Araçlar didik didik arandı!

Tekirdağ'da 500 polislik denetim! Araçlar didik didik arandı!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gerçekleşen "Huzur 59" isimli denetime 500 polis memuru katıldı. Yüzlerce araçta aramalar yapıldı. Birçok kişinin GBT'sine bakıldı.

Tekirdağ'da 500 polislik denetim! Araçlar didik didik arandı!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 500 polisin katılımıyla "Huzur 59" denetimi gerçekleştirildi.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü asayiş timlerince ilçenin farklı noktalarında durdurulan araçlarda detaylı arama yapıldı.

Tekirdağ'da 500 polislik denetim! Araçlar didik didik arandı!

Trafik ekipleri de sürücülerin belgelerini kontrol etti.

Tekirdağ'da 500 polislik denetim! Araçlar didik didik arandı!

170 KİŞİ SORGULANDI

Denetimlerde 170 kişinin genel bilgi sorgulaması (GBT) yapılırken, değişik suçlardan araması bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da 500 polislik denetim! Araçlar didik didik arandı!

İki şüphelinin üzerinde ise 50 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Tekirdağ'da 500 polislik denetim! Araçlar didik didik arandı!

Ekipler, denetimler sırasında salgın kurallarına uymayan vatandaşları da uyardı.

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