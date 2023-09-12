Tekirdağ’da 84 ton ekmek buğdayı ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Tekirdağ'da kuru yük gemisinden çalındığı belirlenen toplam 84 ton ekmek buğdayı yakalandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Tekirdağ’da 84 ton ekmek buğdayı ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Tekirdağ'da kuru yük gemisinden çalındığı belirlenen toplam 84 ton ekmek buğdayı yakalandı.

Tekirdağ liman sahasında, Gümrük Muhafaza ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri faaliyetler neticesinde, ekmek buğdaylarını yasal sahiplerinden habersiz şekilde gemiden tırlara yükleyerek kaçak şekilde yurda sokmaya teşebbüs etmek suretiyle hem hırsızlık hem kaçakçılık suçlarını bir arada gerçekleştirmeye çalışan zanlılar yakalandı.

Söz konusu olayda, içlerinde tonlarca ekmek buğdayı bulunan konteynerlerin yasal sahiplerinden habersiz şekilde tırlara yüklemesi gerçekleştirildi. Şebeke üyelerinin tırları limandan çıkarmaya hazırlandığı noktada Tekirdağ Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri şebekenin faaliyetlerini tespit etti. Süreci takip eden ekipler, operasyon başlatarak suçüstü gerçekleştirdi. Toplamda 84 ton ekmek yapımında kullanılan buğdayın çalınarak kaçak yollardan Türkiye'ye sokulmaya çalışıldığı belirlendi.

Tekirdağ’da 84 ton ekmek buğdayı ele geçirildi

Tekirdağ’da 84 ton ekmek buğdayı ele geçirildi

Tekirdağ’da 84 ton ekmek buğdayı ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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