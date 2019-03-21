Tekirdağ'da adalet hatıra ormanı oluşturuldu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca hatıra ormanı oluşturuldu.



Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, Kaşıkçı Mahallesi'nde oluşturulan ormanda 300 fidan dikildi.



Etkinliğe, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, Cumhuriyet Savcısı Özgür Bekdemir, Denetim Serbestlik Müdürü Seviyya Sancı, Orman İşletme şefleri, denetimli serbestlikten yararlanan yükümlüler ve hükümlüler katıldı.

Cumhuriyet Başsavcısı Karakoç, gazetecilere yaptığı açıklamada, adalet ormanı oluşturmanın gururu ve onurunu yaşadıklarını söyledi.

Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın ormanları korumak ve ağaçlandırma çalışmaları yapmaktan geçtiğini ifade eden Karakoç, "Eğer ormanlarımızı korursak, kaybettiklerimizin yerine yenilerini koyarsak havamızı, suyumuzu, bitkilerimizi ve kendimizi korumuş olacağız. Denetimli serbestlikle cezalarını infaz eden ve kamu yararına çalışan yükümlüler ile açık ceza infaz kurumumuzdaki hükümlüler de böyle bir çalışmanın içerisinde bulunarak Türkiye'nin orman varlığına katkıda bulunacak." dedi.

Karakoç, ormanların Türkiye'nin geleceği olduğunu aktararak, ormanların oluşmasında ve korunmasında herkese ayrı ayrı görev düştüğünü dile getirdi.

Cumhuriyet Başsavcısı Karakoç da etkinlikte fidan dikip, fidanlara can suyu verdi.

























Kaynak: AA