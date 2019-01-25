Tekirdağ'da aileler arasında pompalı tüfekli kavga: 2 ölü, 3 yaralı (2) - Yeniden

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde, Vahit Er, kızının kaçarak evlendiği eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle babaevine dönmesi üzerine tartıştığı damadı Mahsun Şengül ile babası Ömer Şengül'ü pompalı tüfekle öldürdü, kardeşi Fatih Şengül'ün de aralarında bulunduğu 3 kişiyi ise yaraladı.

Olay, saat 15.30 sıralarında, Kapaklı'ya bağlı Atatürk Mahallesi Şükran Sokak'ta meydana geldi. Er ailesinin kızı Hümeyra (18), iddiaya göre, yaklaşık 7 ay önce ailesinden gizlice kaçarak, Mahsun Şengül ile evlendi. Buna kızan Er ailesinin fertleri, düğüne gitmeyip, tepki gösterdi. Aylar sonra Hümeyra Şengül, yaklaşık 1 hafta önce eşinden şiddet gördüğünü öne sürerek, babasının evine döndü. Kızının koca şiddetine uğrayıp, kendi evine dönmesi üzerine Vahit Er, yanına oğlu Turan Er'i de alarak, olayı konuşmak için dünürlerinin evine gitti. Burada Vahit Er, damadı Mahsun ile onun babası Ömer ve kardeşi Fatih Şengül arasındaki konuşmalar kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada Vahit Er'in, yanında getirdiği pompalı tüfekle açtığı ateşte Mahsun, Ömer ve Fatih Şengül ağır yaralanırken, ailenin 2 ferdi de saçmaların isabet etmesiyle hafif yaralandı.

Yaralılar, aileye ait araçlarla Kapaklı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradan ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan durumları ağır olan damat Mahsun Şengül ile babası Ömer Şengül, yolda hayatını kaybetti. Fatih Şengül ise Çerkezköy'deki ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın ardından polis, Vahit Er ile oğlu Turan Er'i gözaltına aldı. İki aile fertleri arasında olayın ardından yaşanan kavgalar nedeniyle bölgeye Kapaklı'nın yanı sıra Çerkezköy ve Çorlu'dan polis ekipleri sevk edilerek, geniş güvenlik önlemleri alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

DHA