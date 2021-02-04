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  3. Tekirdağ'da akıl almaz kaza! Fren ile gazın yerini karıştırınca olanlar oldu

Tekirdağ'da akıl almaz kaza! Fren ile gazın yerini karıştırınca olanlar oldu

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde Remzi S. isimli bir kişi, emanet aldığı kamyonet ile yokuş aşağı gittiği sırada fren ile gaz pedalının yerini karıştırınca araçla yol kenarında bulunan yayaların arasına daldı. Yaşanan kazada 2 kişi hastaneye kaldırılırken Remzi S. ise ifade için karakola götürüldü.

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04 Şubat 2021 Perşembe 09:24
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