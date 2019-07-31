Tekirdağ'da apartmanda çıkan yangın söndürüldü TEKİRDAĞ (AA) - Çerkezköy ilçesinde bir apartmanın giriş katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü, dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye göre, Bağlık Mahallesi Çamlıbel Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle...

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TEKİRDAĞ (AA) - Çerkezköy ilçesinde bir apartmanın giriş katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü, dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, Bağlık Mahallesi Çamlıbel Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Apartman sakinlerinin durumu fark etmesi üzerine çağrılan itfaiye ekipleri, alevleri yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu söndürdü. Apartmana sızan dumandan etkilenen 4 kişi, Çerkezköy Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaynak: AA



