Tekirdağ'da aranan 44 kişi yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 44 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Süleymanpaşa Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde yakalanması bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan uygulama ve operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 44 kişi yakalandı.

Öte yandan yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca, bir av tüfeği, hırsızlık suçundan elde edildiği tespit edilen bin 130 lira, 114 şişe içki ve 94 paket sigara ele geçirildi.

Şüphelilerinin emniyetteki işlemleri sürüyor.





Kaynak: AA