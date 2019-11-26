Tekirdağ'da aranan 5 şüpheli yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Çerkezköy ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2013 yılında Kars'ın Sarıkamış ilçesi Taşlıgüney köyünde kasten adam öldürme suçuna karışmış ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Sinan K.'nın (39) Kızılpınar Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Teknik ve fiziki takibin ardından gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranan A.Y, F. A, E.T, ve E.T.'yi de yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA