Tekirdağ'da aranan 9 kişi yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte yapılan "Türkiye Güven Huzur-9" uygulamasında 2 bin 395 kişinin, Genel Bilgi Tarama (GBT) sistemi ile sorguları yapıldı.

Çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs yakalanırken, 73 iş yerinin kontrol edildiği uygulamada 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 50 adet fişek ele geçirildi.

Ayrıca yapılan trafik denetimlerinde ise 15 araca bin 997 lira para cezası uygulandı ve bir araç trafikten men edildi.

Kaynak: AA