Tekirdağ'da aranan hükümlü yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa ilçesinde, "kasten öldürme" ve "yaralama" suçlarından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Tekirdağ'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, "kasten öldürme" ve "yaralama" suçlarından hakkında 25 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası bulunan Erol E'nin, Süleymanpaşa'da olduğu bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda yakalanan Erol E. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.









Kaynak: AA