Tekirdağ'da aranan şüpheli yakalandı
TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa ilçesinde çeşitli suçlardan aranan kişi yakalandı. Alınan bilgiye göre, Kumbağ Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri, şüphe üzerine M.S'yi durdurdu.Şüpheli'nin GBT sorgusunu gerçekleştiren ekipler, çeşitli suçlardan aranması olduğunu tespit...
TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa ilçesinde çeşitli suçlardan aranan kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kumbağ Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri, şüphe üzerine M.S'yi
durdurdu.
Şüpheli'nin GBT sorgusunu gerçekleştiren ekipler, çeşitli suçlardan aranması olduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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