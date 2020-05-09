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Tekirdağ'da arıların saldırdığı kişi öldü

TEKİRDAĞ (AA) - Hayrabolu ilçesinde bir kişi arı sokması sonucu hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Aydınlar Mahallesi'nde arıcılık yapan kardeşi Ergül Erol'u ziyarete giden Eyyüp Erol (57), burada arıların saldırısına uğradı. Kısa süre sonra fenalaşan Erol, olay yerinde hayatını...

Tekirdağ'da arıların saldırdığı kişi öldü

TEKİRDAĞ (AA) - Hayrabolu ilçesinde bir kişi arı sokması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Aydınlar Mahallesi'nde arıcılık yapan kardeşi Ergül Erol'u ziyarete giden Eyyüp Erol (57), burada arıların saldırısına uğradı. Kısa süre sonra fenalaşan Erol, olay yerinde hayatını kaybetti.

Eyyüp Erol'un cesedi yapılan incelemenin ardından Hayrabolu Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.



Kaynak: AA




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