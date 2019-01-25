Tekirdağ'da, babası tarafından vurulan kişi hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, babası tarafından vurulan 29 yaşındaki Mustafa Can Türkeri, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Tartıştığı babası tarafından 7 Ocak'ta pompalı tüfekle vurulması sonucu ağır yaralanan Türkeri, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Ali Türkeri ve oğlu Mustafa Can Türkeri, 7 Ocak'ta gece geç saatlerinde tartışmış, Baba Türkeri, evde bulunan pompalı tüfeğiyle oğlunu boynundan yaralamıştı. Mustafa Can Türkeri hastaneye kaldırılmış, babası ise gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.

Kaynak: AA