Tekirdağ'da bir evde tabanca ve uçaksavar mermisi ele geçirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir evde tabanca, şarjör ve uçaksavar mermisi ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Kızılpınar Mahallesi'nde kuru sıkı tabancaları silaha dönüştürüp bunları pazarladığı öne sürülen şüpheli M.E.Y'nin ikametine operasyon düzenledi.

Evdeki aramalarda 1 tabanca, bir uçaksavar mermisi, 9 tabanca fişeği, 2 tabanca namlusu, 2 tabanca şarjörü, 6 adet değişik ebatlarda kama ve hançer, bir polis rozeti ile tabanca ve namlu yapımında kullanıldığı değerlendirilen alet ele geçirildi.

Kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

















Kaynak: AA