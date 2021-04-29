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  3. Tekirdağ’da bir fabrikada çıkan yangın 4 saat süren müdahale sonucu söndürüldü

Tekirdağ’da bir fabrikada çıkan yangın 4 saat süren müdahale sonucu söndürüldü

Tekirdağ'da peynir altı suyu tozu üretiminin yapıldığı bir fabrikada elektrik hattında meydana gelen kısa devre sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çabası sonrası söndürüldü.

Tekirdağ’da bir fabrikada çıkan yangın 4 saat süren müdahale sonucu söndürüldü

Malkara ilçesi Alaybey Mahallesi mevkiinde bulunan bir fabrikada, elektrik hattında meydana gelen kısa devre sonucu yangın çıktı. Enerji bölümünde çıkan yangın üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Sevkiyat deposuna sıçraması engellenen yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çabası sonrası söndürüldü. Yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmadığı bildirildi.

Jandarma tarafından yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Tekirdağ’da bir fabrikada çıkan yangın 4 saat süren müdahale sonucu söndürüldü

Tekirdağ’da bir fabrikada çıkan yangın 4 saat süren müdahale sonucu söndürüldü

Tekirdağ’da bir fabrikada çıkan yangın 4 saat süren müdahale sonucu söndürüldü

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