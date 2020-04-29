Tekirdağ'da bir iş yerinde kumar oynayan 12 kişiye 49 bin 800 lira ceza

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir iş yerinde kumar oynayan 12 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 49 bin 800 lira ceza uygulandı.

Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynatıldığı tespit edilen iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, iş yeri sahibi İ.H'nin de aralarında bulunduğu 12 kişi yakalandı.

Bu kişilere salgının önlenmesi amacıyla alınan tedbirleri ihlal ettikleri gerekçesiyle Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince toplam 49 bin 800 lira ceza yazıldı.

Kumar oynatılan iş yeri, zabıta ekiplerince mühürlendi.









Kaynak: AA