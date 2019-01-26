Tekirdağ’da bir şüpheliye FETÖ’den gözaltı

Tekirdağ'da, FETÖ'ye yönelik devam eden soruşturmalar çerçevesinde 1 zanlı gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ ile irtibatlı olduğu iddiasıyla K.Y. isimli şahıs hakkında yakalama kararının çıkarılmasıyla, şüphelinin yakalanması için çalışmalar başlatıldı. K.Y., polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA