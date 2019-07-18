Tekirdağ'da biyoçeşitlilik araştırma çalışmaları

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi kapsamında arazi çalışmaları yapılıyor.

Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Çamlıkoy Tabiat Parkı kumsalında yapılan arazi çalışmalarına, Doğa Koruma ve Sulak Alan Şube Müdürü Merih Uslu, Tekirdağ Şube Müdürü Gökay İnal ve Çevre Eğitimi ve Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Nimet Ertem ile bölge ve şube müdürlüğü teknik personeli katıldı.

Tekirdağ ilinde biyoçeşitlilik açısından özellikli alanlardan olan Çamlıkoy Tabiat Parkında yapılan arazi çalışmalarında kumul nakılı (endemik), kilyos düğmesi (endemik), kilyos moru, kum zambağı, kum boğadikeni, kıyı kerevizi, çocuk otu ile meşe ve karaçam türlerinin incelendiği belirtildi.





Kaynak: AA