Tekirdağ'da camiye giden öğrenciler hediyelerle seviniyor

TEKİRDAĞ (AA) - Şarköy ilçesinde "Camiye Koşuyoruz Namazla Buluşuyoruz" projesi kapsamında camiye gelen öğrencilere hediye veriliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığınca, okula giden çocukların ara tatil dönemlerinde cami ile bağının kurulmasını sağlamak ve cemaat alışkanlığı kazandırmak amacıyla "Camiye Koşuyoruz Namazla Buluşuyoruz" projesi başlatıldı.

Gazi Süleyman Paşa Camisi'nde yarıyıl tatilinde namazlarını camide cemaatle kılan öğrenciler, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl çocuklar için özel hazırlanan "Diyanet Çocuk Takvimi" ile ödüllendiriliyor.



Şarköy Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Yaşar Özen, yaptığı açıklamada, çocukların küçük yaşta gönüllerinin camiye bağlı olmasının önemli olduğunu ifade etti.







Kaynak: AA