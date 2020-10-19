Tekirdağ'da can pazarı! Hafriyat kamyonu ile servis minibüsü çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Ergene ilçesine bağlı Misinli Mahallesi yakınları Çerkezköy- Kapıkule hızlı tren hattı çalışmalarının sürdüğü bölgede gerçekleşti. Durdu Ş. idaresindeki 59 ZP 823 plakalı hafriyat kamyonu, karşı yönden gelen fabrika işçilerini taşıyan Bilgi D.'nin kullandığı 39 AAP 786 plakalı servis midibüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle midibüs devrildi. Kazanın ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil, Jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Seyhan Can'nın (52) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Can'ın cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü Durdu Ş. gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.