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Tekirdağ'da can pazarı! Hafriyat kamyonu ile servis minibüsü çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde hafriyat kamyonu ile fabrika işçilerini taşıyan servis midibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi ise yaralandı.

Tekirdağ'da can pazarı! Hafriyat kamyonu ile servis minibüsü çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Ergene ilçesine  bağlı Misinli Mahallesi yakınları Çerkezköy- Kapıkule hızlı tren hattı çalışmalarının sürdüğü bölgede gerçekleşti. Durdu Ş. idaresindeki 59 ZP 823 plakalı hafriyat kamyonu, karşı yönden gelen fabrika işçilerini taşıyan Bilgi D.'nin kullandığı 39 AAP 786 plakalı servis midibüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle midibüs devrildi. Kazanın ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil, Jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Tekirdağ'da can pazarı! Hafriyat kamyonu ile servis minibüsü çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Seyhan Can'nın (52) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Can'ın cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü Durdu Ş. gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

Tekirdağ'da can pazarı! Hafriyat kamyonu ile servis minibüsü çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralıTekirdağ'da can pazarı! Hafriyat kamyonu ile servis minibüsü çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı

Tayfun Altuntaş
Editör


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