Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 5 zanlı, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde 72 ekip ve 364 personelle gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 5 zanlı yakalandı.

Öte yandan uygulamalarda 49 iş yeri denetlenirken, kontrol edilen 197 araçtan 20'sine 13 bin 954 lira cezası uygulandı ve bir araç trafikten men edildi.

















Kaynak: AA