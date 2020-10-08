Tekirdağ'da çıkan hortum korkuttu!

Tekirdağ’ın Marmaraereğilisi ilçesinde çıkan hortum vatandaşlara zor anlar yaşattı. Birçok binanın çatısı uçuran ve sahilde bulunan kafeteryalarda çeşitli hasarlar meydana getiren hortum kameralara böyle kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günlerdir yapılan uyarıların ardından tüm yurtta başlayan sağanak ve dolu yağışları birçok yerde maddi hasara sebep oldu. Bunların yanına Tekirdağ’ın Marmaraereğilisi ilçesinde çıkan hortumda eklenince birçok binanın çatısı uçtu, ağaçlar devrildi ve sahilde bulunan kafeteryalarda çeşitli hasarlar meydana geldi. O anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

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