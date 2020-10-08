  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. Tekirdağ'da çıkan hortum korkuttu!

Tekirdağ'da çıkan hortum korkuttu!

Tekirdağ’ın Marmaraereğilisi ilçesinde çıkan hortum vatandaşlara zor anlar yaşattı. Birçok binanın çatısı uçuran ve sahilde bulunan kafeteryalarda çeşitli hasarlar meydana getiren hortum kameralara böyle kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günlerdir yapılan uyarıların ardından tüm yurtta başlayan sağanak ve dolu yağışları birçok yerde maddi hasara sebep oldu. Bunların yanına Tekirdağ’ın Marmaraereğilisi ilçesinde çıkan hortumda eklenince  birçok binanın çatısı uçtu, ağaçlar devrildi ve sahilde bulunan kafeteryalarda çeşitli hasarlar meydana geldi. O anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Süleyman Gürbüz'ün canlı yayındaki itirafı herkesi şok etti!Süleyman Gürbüz'ün canlı yayındaki itirafı herkesi şok etti!

Tünel çıkışı görülen başıboş gezen inek, kazayı da beraberinde getirdi!Tünel çıkışı görülen başıboş gezen inek, kazayı da beraberinde getirdi!

Hatay'da korkunç kaza! Köpek korkusu onu canından ettiHatay'da korkunç kaza! Köpek korkusu onu canından etti

Havai fişekli motosikletli magandalar İstanbul'da terör estirdi!Havai fişekli motosikletli magandalar İstanbul'da terör estirdi!

 

08 Ekim 2020 Perşembe 17:49
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Tekirdağ'da çıkan hortum korkuttu!
Tekirdağ'da çıkan hortum korkuttu!
İzmir'i dolu vurdu! Vatandaşlar mağdur oldu
İzmir'i dolu vurdu! Vatandaşlar mağdur oldu
Süleyman Gürbüz'ün canlı yayındaki itirafı herkesi şok etti!
Süleyman Gürbüz'ün canlı yayındaki itirafı herkesi şok etti!
Aracını doludan korumak isteyen adamın streç film yöntemi görenleri şaşırttı!
Aracını doludan korumak isteyen adamın streç film yöntemi görenleri şaşırttı!
Tünel çıkışı görülen başıboş gezen inek, kazayı da beraberinde getirdi!
Tünel çıkışı görülen başıboş gezen inek, kazayı da beraberinde getirdi!
Hatay'da korkunç kaza! Köpek korkusu onu canından etti
Hatay'da korkunç kaza! Köpek korkusu onu canından etti
Havai fişekli motosikletli magandalar İstanbul'da terör estirdi!
Havai fişekli motosikletli magandalar İstanbul'da terör estirdi!
Kocaeli'de akıl almaz görüntüler! Sokak ortasında 15 yaşındaki kızı taciz etti
Kocaeli'de akıl almaz görüntüler! Sokak ortasında 15 yaşındaki kızı taciz etti
Cani koca, tartıştığı eşini darp edip vücuduna kızgın bıçakla işkence yaptı!
Cani koca, tartıştığı eşini darp edip vücuduna kızgın bıçakla işkence yaptı!
Bursa'da bir lokantada korkunç patlama!
Bursa'da bir lokantada korkunç patlama!