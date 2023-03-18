Tekirdağ'da depremde Pisokolojileri bozun çocuklar için moral eğlencesi düzenlendi

Kahraman merkezli yaşanan depremlerde en çok çocuklar etkilenmişti. Pisikolejileri bozulan Tekirdağ'a gelen ailelerin çocukları için moral etkinliği düzenlendi.

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Tekirdağ'da depremde Pisokolojileri bozun çocuklar için moral eğlencesi düzenlendi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrası Tekirdağ'a gelen ailelerin çocukları için moral etkinliği düzenlendi.

Süleymanpaşa Belediyesinin organizasyonunda, kentte misafir edilen aileler çocuklarıyla birlikte, Ahmet Aygün Gençlik Merkezi'nde bir araya geldi.

Etkinlikte, 4-10 yaş aralığındaki çocuklar bando takımı eşliğinde müzikal gösteri, yüz boyama, akıl oyunları ve geleneksel oyunlar gibi aktivitelere katıldı.

Depremzede çocukların yüzünü güldürmek, endişelerini en aza indirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır da ikram edildi.

Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar ilgilendiği çocuklarla bir süre sohbet etti.

ÇOCUKLAR DEPREMİ UNUTMAK İÇİN BOL BOL EĞLENDİLER

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Çınar, gazetecilere, kentte misafir edilen depremzedelere yardımlarının sürdüğünü söyledi.

Depremzede çocukların yüzlerini güldürmek için etkinliklerin çok anlamlı olduğunu ifade eden Çınar, "Süleymanpaşa sınırları içerisinde 3 bin kadar depremzede vatandaşımızı misafir ediyoruz. Bu vatandaşlarımızın 400'e yakın çocukları olduğunu öğrendik. Biz de anasınıfı ile ortaokul çağındaki çocukları alarak onların o kötü günlerini bir nebzede olsa unutturabilmek için burada bir sosyal etkinlik faaliyeti düzenledik. Onları ne kadar mutlu edebilirsek ne mutlu bize. Katılımda çok güzel. Çocukların gözünde gördüğümüz o mutluluk gerçekten de bizi daha da fazla mutlu ediyor. İnşallah yaraları hep beraber saracağız." ifadesini kullandı.

KAYNAK: AA

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