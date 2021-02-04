Tekirdağ’da dikkatsiz sürücü fren yerine gaza basınca 2 kişiyi ezdi

Kaza, Tekirdağ'ın Camiatik Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, emanet aldığı kamyonetle Çifte Hamam Sokak'tan yokuş aşağı bir yolda seyir halinde olan Remzi S. Cumhuriyet Caddesi'ne giriş yaparken fren yerine ayağını yanlışlıkla gaz pedalına götürdü. Yaptığı dikkatsizlik sonucu olay yerinde bulunan 2 kişinin ezilmesine neden oldu

YARALILAR KAZAYI KIRIKLARLA ATLATTI

Kontrolden çıkan araç, yol kenarında bulunan yayaların arasına daldı. Kamyonetin çarpması sonucu yaralanan 44 yaşındaki Fahri Y. ve 17 yaşındaki Hamza C. olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Fahri Y'nin kol ve bacağında kırıklar olduğu öğrenildi.

"ŞOK OLDUM, ÇOK ÜZÜCÜ BİR DURUM"

Olayla ilgili konuşan Ertan Karadeniz, "Kamyonet sürücüsünün frene basayım derken gaza yüklenmesiyle talihsiz ve üzücü bir an yaşadık. Kamyonet ilk olarak yaya halindeki gençlerin arasına daldı sonra da karşıdan karşıya geçmekte olan aile dostumuz Fahri kardeşime çarptı. O an şok oldum. Çok üzücü bir durum, Allah beterinden saklasın. Verilmiş sadakası varmış" diye konuştu. Polis tarafından gözaltına alınan sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.