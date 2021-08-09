Beşiktaş, Alex Teixeira'yı duyurdu: "Siz istediniz, o geliyor"Eski Sağlık Bakanı Yaşar Eryılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? Yaşar Eryılmaz öldü mü, neden öldü?Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural güzelliğiyle göz kamaştırdı! Annesine benzerliğiyle dikkat çekti!Son dakika | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Eda Nur Kaplan açıklaması: Davaya müdahil olunacakFenerbahçe token satışa çıktı mı, ön satışı ne zaman? Fenerbahçe token nereden alınır, kaç TL?Son dakika | Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Pençe Kaplan bölgesinde 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiSon dakika | Eski Sağlık Bakanı Prof. Dr. Yaşar Eryılmaz hayatını kaybetti!ATM'den yapılan EFT ücretlerine %100'e varan zam yapıldıCumhurbaşkanı Erdoğan, TOKYO 2020'de mücadele eden sporcuları tebrik ettiEski karısını ve kayınvalidesini canavarca katletti!
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Tekirdağ'da dikkatsizlik can aldı! Servis sürücüsü önündeki araca çarptı 2 ölü 4 yaralı!

Tekirdağ'da dikkatsizlik can aldı! Servis sürücüsü önündeki araca çarptı 2 ölü 4 yaralı!

Tekirdağ'da korkunç bir kaza meydana geldi. Marmaraereğlisi ilçesindeki bir servis şoförü, fabrika işçilerini taşırken önündeki araca çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 1'i ağır 4 kişi de yaralandı.

Tekirdağ'da dikkatsizlik can aldı! Servis sürücüsü önündeki araca çarptı 2 ölü 4 yaralı!

Sabah saat 08.00 sıralarında meydana gelen kaza Tekirdağ- İstanbul karayolu Kamara Dere mevkiisinde meydana geldi. Fabrika işçilerini taşıyan servis şoförü Bülent Dikerler, aynı yöne giden Nursel Yeşildağ kontrolündeki otomobile arkadan çarptı. Bu çarpmanın etkisiyle otomobil savrularak refüje uçtu.

SAĞLIK EKİPLERİ ÇAĞIRILDI

Kazanın ardından 112'ye haber verildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde büyük hasar alan otomobilin sürücüsü 60 yaşındaki Nursel Yeşildağ ile yanındaki 65 yaşındaki Muhsin Yeşildağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Tekirdağ'da dikkatsizlik can aldı! Servis sürücüsü önündeki araca çarptı 2 ölü 4 yaralı!

MİNİBÜSTEKİLER YARALANDI

Minibüste bulunarak yaralanan 4 kişiden şoför Bülent Dikerler ile işçiler Arif Sağlam ve Hüseyin İlker  Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürülürken, durumu ağır olan Nurettin Ünal se Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Nursel Yeşildağ ile Muhsin Yeşildağ'ın cansız bedenleri de yapılan incelemeler sonrasında Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi’nin morguna gönderildi.

Tekirdağ'da dikkatsizlik can aldı! Servis sürücüsü önündeki araca çarptı 2 ölü 4 yaralı!

"MİNİBÜS ÇOK HIZLIYDI"

Kazanın görgü tanıklarından olan Sinan Er, minibüsün çok hızlı olduğunu ifade ederek, "Beyaz araç normal şekilde ilerlerlerken arkadan hızla gelen servis minibüsü hızla çarptı. Minibüs çok hızlıydı, yazık oldu" dedi.

Tekirdağ'da dikkatsizlik can aldı! Servis sürücüsü önündeki araca çarptı 2 ölü 4 yaralı!
 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT