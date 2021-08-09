Tekirdağ'da dikkatsizlik can aldı! Servis sürücüsü önündeki araca çarptı 2 ölü 4 yaralı!

Sabah saat 08.00 sıralarında meydana gelen kaza Tekirdağ- İstanbul karayolu Kamara Dere mevkiisinde meydana geldi. Fabrika işçilerini taşıyan servis şoförü Bülent Dikerler, aynı yöne giden Nursel Yeşildağ kontrolündeki otomobile arkadan çarptı. Bu çarpmanın etkisiyle otomobil savrularak refüje uçtu.

SAĞLIK EKİPLERİ ÇAĞIRILDI

Kazanın ardından 112'ye haber verildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde büyük hasar alan otomobilin sürücüsü 60 yaşındaki Nursel Yeşildağ ile yanındaki 65 yaşındaki Muhsin Yeşildağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

MİNİBÜSTEKİLER YARALANDI

Minibüste bulunarak yaralanan 4 kişiden şoför Bülent Dikerler ile işçiler Arif Sağlam ve Hüseyin İlker Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürülürken, durumu ağır olan Nurettin Ünal se Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Nursel Yeşildağ ile Muhsin Yeşildağ'ın cansız bedenleri de yapılan incelemeler sonrasında Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi’nin morguna gönderildi.

"MİNİBÜS ÇOK HIZLIYDI"

Kazanın görgü tanıklarından olan Sinan Er, minibüsün çok hızlı olduğunu ifade ederek, "Beyaz araç normal şekilde ilerlerlerken arkadan hızla gelen servis minibüsü hızla çarptı. Minibüs çok hızlıydı, yazık oldu" dedi.



