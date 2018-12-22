Tekirdağ'da dolandırıldıklarını iddia eden vatandaşlar açıklama yaptı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da bir giyim mağazasından yaptıkları alışverişin ödemesini yaptıkları halde yıllar sonra haklarında icra takibi yapıldığını iddia eden bir grup vatandaş, basın açıklaması yaptı.

Tekirdağ Adliyesi önünde toplanan 40 kişilik grup, mağazanın önüne kadar yürüyerek burada açıklama yaptı.

Mağdur olan vatandaşlardan Beyhan Köroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıllar önce yaptığı ve parasını ödediği alışveriş nedeniyle borçlu gösterildiğini ifade ederek, "Bundan 1,5 ay önce avukat tarafından bir yakınım arandı. Benim 9 bin lira borcum olduğu söylendi. Hemen mağazaya gittim. Böyle bir borcum olmadığını söyledim. Bana 2015'te alışveriş yaptığımı söyledi ki yaptım. Taksitli alışveriş yaptım. Ama ben o borcu en az 3 defa ödedim. Hatta en son ödediğimde 'borcum var mı' dedim 'hayır' dendi." diye konuştu.

Günay Kıvılcım da iki aydır zor durumda kaldığını dile getirerek, "Eşime kadar ulaşıldı. Ben onlarla muhatap bir insan değilim. Benim imzamı taklit etmişler. Senet soruyorum, ortada senet yok. Dün bana zorla ödeme yaptırıldı. 15-20 sene önce oradan alışveriş yapıyordum. Fakat benim orada senedim yok. Yani borcum yok. Bu ceza bana benim adıma değil, arkadaş adına geldi. Eşim şu anda beni boşuyor. Bana boşanma davası açtı. Benim borcum yok. Fakat ödeyen kişi yine ben oldum." ifadelerini kullandı.



Sami Bekar ise bu mağaza sahiplerinin insanları mağdur ettiğini, ortaya çıkartmak için toplandıklarını dile getirdi.

Vatandaşlar, açıklamanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA