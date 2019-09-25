Tekirdağ'da "dumansız araçlar" uygulaması

TEKİRDAĞ (AA) - Çerkezköy ilçesinde polis ekiplerince trafikte sigara yasağına ilişkin "dumansız araçlar" uygulaması gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çerkezköy-Çorlu yolunda yapılan uygulamada, araçlarda sürücülerin sigara içip içmedikleri denetlendi.

Şoför ve yolculara araçlarda sigara içilmemesi konusunda uyarılarda bulunan ekipler, araçlarında sigara içen ve trafik kurallarını ihlal eden sürücülere de cezai işlem uyguladı.

Kaynak: AA