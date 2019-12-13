Tekirdağ'da durdurulan minibüste 36 düzensiz göçmen yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 36 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine bir minibüsü ilçe girişindeki uygulama noktasında durdurdu.

Araçta yapılan kontrolde illegal yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki İran ve Afganistan uyruklu 36 göçmen yakalandı.



Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.



Gözaltına alınan sürücü A.Y, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.





Kaynak: AA