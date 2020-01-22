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Tekirdağ'da ehliyetsiz sürücü aydınlatma direğine çarptı

TEKİRDAĞ (AA) - Çerkezköy ilçesinde otomobiliyle aydınlatma direğine çarpan sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlendi. Alınan bilgiye göre, 21 yaşındaki E.E.'nin kullandığı 34 NE 7596 plakalı otomobil, Çerkezköy-Kapaklı yolunda önce refüje, ardından aydınlatma direğine çarptı. Kaza...

Tekirdağ'da ehliyetsiz sürücü aydınlatma direğine çarptı

TEKİRDAĞ (AA) - Çerkezköy ilçesinde otomobiliyle aydınlatma direğine çarpan sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlendi.

Alınan bilgiye göre, 21 yaşındaki E.E.'nin kullandığı 34 NE 7596 plakalı otomobil, Çerkezköy-Kapaklı yolunda önce refüje, ardından aydınlatma direğine çarptı.

Kaza sonucu otomobilde hasar oluştu.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri yaptıkları kontrollerde ehliyetsiz olduğunu belirledikleri sürücüye para cezası uyguladı.




Kaynak: AA



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