Tekirdağ'da elektrik akımına kapılan çocuk öldü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kadriye Mahallesi'nde yaşayan Berru Çakır (16), henüz bilinmeyen nedenle sokaktaki elektrik direğinden kopan kabloya temas edince akıma kapıldı.

Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Hayrabolu Devlet Hastanesine kaldırılan Çakır, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.





Kaynak: AA