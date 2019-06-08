Tekirdağ'da "En İyi Kiraz Yarışması"

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen 55. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali kapsamında "En İyi Kiraz Yarışması" gerçekleştirildi.



Festival etkinliklerinde 12 üretici, yıl boyunca emek verdikleri tadı, rengi ve büyüklüğüyle göz dolduran Tekirdağ kirazıyla dereceye girmek için yarıştı.



Jüri üyeleri, ürünleri tarla bakımı, yetiştirme ve toplama ile tadı açısından değerlendirdi. Yarışmada dereceye giren üreticilere kiraz fideleri ve hediyeler verildi.

Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar, etkinlikte yaptığı konuşmada, Tekirdağ'ın önemli bir tarım şehri olduğunu söyledi.

Uzunlar, tadı, rengi ve büyüklüğüyle göz dolduran Tekirdağ kirazının daha fazla tanıtılması için etkinliklerin geleneksel hale geldiğini belirterek, "Kiraz Tekirdağ'da özenle bakılıp yetiştirilmesi gereken bir meyve. Farklı hastalıklar bulaşabilen bir meyve. Üreticilerimiz kiraz yetiştirme konusunda gayet başarılılar. Gelecek yıllarda kiraz bahçelerimizin sayısını daha da artırılarak kirazcılığın yaygınlaşmasını temenni ediyorum." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Sarıkoca da Tekirdağ'ın kiraz yetiştiriciliği için çok güzel bir iklimi olduğunu ifade ederek, her zaman üreticilerin yanında olduklarını onlara destek olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Yarışmada birinciliği Gülzade Yıldız, ikinciliği Mustafa Kurtkan, üçüncülüğü ise Vedat Ataç elde etti.





Kaynak: AA