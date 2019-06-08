Tekirdağ'da en iyi 'kiraz' yarışması

TEKİRDAĞ'da, Süleymanpaşa Belediyesi'nin düzenlediği Uluslararası Kiraz Festivali'ndeki En İyi Kiraz Yarışması'nda geçen yılın birincisi Gülzade Yıldız'ın (63) yetiştirdiği kirazlar bu yıl da birinci oldu.

Tekirdağ'da bu yıl 55'incisi düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali etkinlikleri kapsamında bugün En İyi Kiraz Yarışması yapıldı. Yarışmaya 12 üretici katıldı, bölgede yetiştirilen kirazlar juri karşısına çıktı. Kirazlar tarla bakımı, yetiştirme, ürün toplama ve tat kategorilerinde değerlendirmeye alındı. Tekirdağ Ziraat Odası ve üretici temsilcilerinin başkanlarından oluşan jüri üyelerinin değerlendirmesiyle en iyi kirazlar seçildi.

Yarışmada geçen yıl da birinciliği kazanan Gülzade Yıldız'ın yetiştirdiği kirazlar bu yılda birinci oldu. Yarışmanın ikincisi Mustafa Kurtkan, üçüncüsü ise Vedat Ataç oldu.

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DHA