Tekirdağ'da eski koca dehşeti! Cansu Sezer ve 3 yaşındaki oğlu Selim Ali Tekler'i bıçaklayarak öldürdü Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir hafta önce boşandığı eşiyle tartışma yaşayan Burak Tekler isimli zanlı eşi Cansu Sezer ve 3 yaşındaki oğlu Selim Ali Tekler'i bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kaçan daha sonra ise polis merkezine gelerek teslim olan katil zanlısı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

1 5 Edinilen bilgilere göre olay Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çiftlikönü Mahallesi'nde meydana geldi. Bir hafta önce boşanan Burak Tekler, eski eşi olan 23 yaşındaki Cansu Tekler ile tartışma yaşadı.