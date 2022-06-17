  1. FOTO GALERİ
  2. EKONOMİ
  3. Tekirdağ'da eski koca dehşeti! Cansu Sezer ve 3 yaşındaki oğlu Selim Ali Tekler'i bıçaklayarak öldürdü

Tekirdağ'da eski koca dehşeti! Cansu Sezer ve 3 yaşındaki oğlu Selim Ali Tekler'i bıçaklayarak öldürdü

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir hafta önce boşandığı eşiyle tartışma yaşayan Burak Tekler isimli zanlı eşi Cansu Sezer ve 3 yaşındaki oğlu Selim Ali Tekler'i bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kaçan daha sonra ise polis merkezine gelerek teslim olan katil zanlısı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Tekirdağ'da eski koca dehşeti! Cansu Sezer ve 3 yaşındaki oğlu Selim Ali Tekler'i bıçaklayarak öldürdü 115

Edinilen bilgilere göre olay Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çiftlikönü Mahallesi'nde meydana geldi. Bir hafta önce boşanan Burak Tekler, eski eşi olan 23 yaşındaki Cansu Tekler ile tartışma yaşadı.