Tekirdağ'da feci kaza: 2 genç hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, yoldan çıkan otomobilin metrelerce yüksekten şarampole yuvarlanması sonucu 2 genç hayatını kaybetti.

Melahat Ersoy
Editör
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Tekirdağ'da feci kaza: 2 genç hayatını kaybetti

Kaza, Çorlu - Süleymanpaşa yolu üzeri Yenice Mahallesi mevkiindeki bir çiftliğin yakınlarında meydana geldi. Süleymanpaşa istikametine seyreden Ozan Akpak (23) idaresindeki 10 ADT 059 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, metrelerce yüksekten şarampole yuvarlandı.

Tekirdağ'da feci kaza: 2 genç hayatını kaybetti

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kaza sonrası Ozan Akpak ve otomobilde yolcu olarak bulunan Emir Balkan (22), araç içinde sıkıştı. Sağlık ekipleri, sürücü Akpak ve arkadaşı Emir Balkan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Tekirdağ'da feci kaza: 2 genç hayatını kaybetti

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından araçtan çıkarılan iki gencin cenazesi, jandarma ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tekirdağ'da feci kaza: 2 genç hayatını kaybetti

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