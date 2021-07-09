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  3. Tekirdağ'da feci kaza! Alkollü sürücünün çarptığı 16 yaşındaki 2 genç kız olay yerinde öldü...

Tekirdağ'da feci kaza! Alkollü sürücünün çarptığı 16 yaşındaki 2 genç kız olay yerinde öldü...

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde alkollü sürücünün çarptığı 16 yaşlarındaki iki genç kız hayatını kaybetti.

Tekirdağ'da feci kaza! Alkollü sürücünün çarptığı 16 yaşındaki 2 genç kız olay yerinde öldü...

Çevre Yolu Emlak Konutları mevkisinde meydana gelen olayda, yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Şentürk ve Tuana Göksel'e  C.G. idaresindeki otomobil çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen 112 ekipleri Şentürk ve Göksel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ölenlerin cenazeleri otopsi için Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılırken, Polis ekiplerince alkollü olduğu belirlenen sürücü C.G de gözaltına alındıç 

Geriye ise olay yerinden bu acı görüntüler kaldı;

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Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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