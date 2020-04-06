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  3. Tekirdağ’da feci kaza: Otomobil hurdaya döndü

Tekirdağ’da feci kaza: Otomobil hurdaya döndü

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak hurdaya döndü.

Tekirdağ’da feci kaza: Otomobil hurdaya döndü

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak hurdaya döndü. Kazada araç sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Malkara - Şarköy yolu üzeri Aksakal Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emirali Mahallesi'nden Ballı Mahallesi'ne giden Recep C. (40) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Taklalar atan araç, şarampole yuvarlandı.

Hurdaya dönen otomobilde ağır yaralanan sürücü Recep C. olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından Süleymanpaşa ilçesine sevk edildi.

Tekirdağ’da feci kaza: Otomobil hurdaya döndü

Tekirdağ’da feci kaza: Otomobil hurdaya döndü

Kaynak: İHA




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