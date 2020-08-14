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  3. Tekirdağ'da feci kaza! Siparişi yetiştirmek isteyen kurye otomobilin camına uçtu

Tekirdağ'da feci kaza! Siparişi yetiştirmek isteyen kurye otomobilin camına uçtu

Tekirdağ'da siparişi yetiştirmek için hızlı giden motosikletli bir kuryeye minibüs çarptı. Çarpmanın şiddetiyle karşı şeritteki otomobilin camına uçan sürücü çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Y.C. isimli kurye, siparişi yetiştirmek için sürat yaptığı sırada bir minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın ardından karşı şeritteki otomobilin camına uçan Y.C. çevreeki vatandaşlar tarafından çağrılan ambulansla hastaneye sevk edildi. Bir süre trafiğin kilitlendiği kazada polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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14 Ağustos 2020 Cuma 13:03
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