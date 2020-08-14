Tekirdağ'da feci kaza! Siparişi yetiştirmek isteyen kurye otomobilin camına uçtu

Tekirdağ'da siparişi yetiştirmek için hızlı giden motosikletli bir kuryeye minibüs çarptı. Çarpmanın şiddetiyle karşı şeritteki otomobilin camına uçan sürücü çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ise olayla ilgili soruşturma başlattı.