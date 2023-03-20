Tekirdağ'da feci kaza: Yaralılar var

Tekirdağ’da üç aracın karıştığı trafik kazasında can pazarı yaşanırken 4 kişi ağır yaralandı.

Melahat Ersoy
Editör
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Tekirdağ'da feci kaza: Yaralılar var

Kaza, Saray ilçesi Yuvalı Mahallesi yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Yuvalı Mahallesi'nden Saray istikametine seyreden Güneş Hacıömeroğlu idaresindeki 39 SD 100 plakalı otomobile aynı yönde seyreden bir araç arkadan çarptı.

4 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle 39 SD 100 plakalı otomobil karşı yönden gelen Arif Derviş idaresindeki 59 PV 372 plakalı otomobile çarptı. Meydana gelen kazada iki araç hurdaya dönerken, 39 SD 100 plakalı aracın sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan kişi ile kaza sonucu takla atan 59 PV 372 plakalı otomobilin sürücüsü Arif Derviş ve Hatice Derviş yaralandı. Adeta can pazarının yaşandığı kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Otomobilde sıkışan Güneş Hacıömeroğlu sıkıştığı yerden itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkarılırken diğer yaralılar ile birlikte olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından Saray ve Çerkezköy’deki hastanelere sevk edildi. Jandarma ekipleri kazaya sebebiyet verip olay yerinden kaçtığı iddia edilen diğer sürücünün bulunması için çalışma başlattı.

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