Tekirdağ'da FETÖ operasyonu: 8 askere gözaltı

TEKİRDAĞ'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, 7'si muvazzaf 8 asker gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, aralarında üsteğmen ve astsubayların da bulunduğu, 7'si muvazzaf 8 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda A.İ., A.K., M.K., O.K., S.A., T.K., V.D. ile Y.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette sorgulandığı öğrenildi.

DHA