Tekirdağ'da FETÖ şüphelisi kadın tutuklandı

TEKİRDAĞ'da, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün kriptolu haberleşme programı olan "ByLock" kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan M.L. adlı kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü FETÖ/PDY'ye düzenlenen operasyonda örgütünün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı iddiasıyla M.L. adlı kadın gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından FETÖ/PDY üyeliği suçlamasıyla adliyeye sevk edilen M.L., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. M.L.'nin eşi H.L.'nin de FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğinden tutuklu olduğu öğrenildi.

DHA