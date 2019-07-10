Tekirdağ'da FETÖ'nün kadın yapılanması sorumlusu tutuklandı

TEKİRDAĞ'da, FETÖ/PYD'nin kadın yapılanması sorumlusu olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan S.I., tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılıgı'nın FETÖ/PYD soruşturması kapsamında örgütün kadın yapılanması sorumlusu olduğu ve örgütüle irtibatlı olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan S.I., İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki soruşturmasının ardından adliyeye sevk edilen S.I. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA