Tekirdağ'da görülen hortum kameralara böyle kaydedildi!

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde Marmara Denizi açıklarında hortum meydana geldi. Bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye kaydedilen bu görüntülerin ardından hortumun herhangi bir zarar vermediği belirtildi. Hortum sonrası ise ilçede sağanak yağış etkili oldu.