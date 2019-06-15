Tekirdağ'da hafif ticari araçla minibüs çarpıştı
Muratlı ilçesindeki kazada hafif yaralanan 18 kişi, hastanede tedavileri tamamlanarak taburcu edildi
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde hafif ticari araçla minibüsün çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı.
Mehmet Yüksel idaresindeki 06 BZ 2723 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet Başar'ın kullandığı 59 S 0131 plakalı minibüs, Kırkkepenekli Kavşağı mevkisinde çarpıştı.
Kazada, sürücüler Yüksel ve Başar'ın yanı sıra minibüsteki yolculardan 13'ü ile hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderildi.
Sağlık ekiplerince Tekirdağ ve Muratlı Devlet Hastanelerine kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Kaynak: AA
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