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Tekirdağ'da hırsızlık iddiası

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir marketten içki çaldıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, polis...

Tekirdağ'da hırsızlık iddiası

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir marketten içki çaldıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Aydoğdu mahallesindeki bir marketin alarmlarının çaldığını ve içerisinde şüpheli kişiler olduğu ihbarını aldı.

Olay yerine gelen ekipler marketten içki çalmaya çalışan R.B.U. ve K.C.T'yi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.






Kaynak: AA

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