Tekirdağ'da, hırsızlık suçundan aranan 2 firari yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Niyazi B. ve 3 ayrı hırsızlık dosyasından 7 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ahmet K'nın Fatih mahallesinde bir evde gizlendiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından zanlıların saklandığı evi belirleyen ekipler, operasyon yaptı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevkedildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.









Kaynak: AA