İstanbul9 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Tekirdağ'da hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Tekirdağ'da hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Çerkezköy ilçesinde otomobilden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 6 farklı otomobilden çeşitli hırsızlık suçlarına karıştığı iddia edilen 2 şüpheliyi, fiziki ve teknik...

Tekirdağ'da hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Çerkezköy ilçesinde otomobilden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 6 farklı otomobilden çeşitli hırsızlık suçlarına karıştığı iddia edilen 2 şüpheliyi, fiziki ve teknik takibin ardından Çorlu ilçesinde yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA

HABERE YORUM KAT