Tekirdağ’da hırsızlık zanlısı 2 şüpheli yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Çerkezköy ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri ev ve market hırsızlığına karışan iki şüpheliyi yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Kızılpınar Mahallesi’nde iki ev ile dört markette hırsızlık meydana geldi.

İlçe Jandarma Komuntanlığı JASAT timleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takibin ardından olayın şüphelisi olduğu tespit edilen M.A.A., ve O.E. yakalandı.





Kaynak: AA