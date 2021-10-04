Tekirdağ'daki silahlı saldırıda yaralanan bekçi Fırat Doğan 81 gün sonra şehit oldu! Yoğun bakımdayken baba olmuştu

Olay, Süleymanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesi'nde, 14 Temmuz gecesi meydana geldi. Silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine giden bekçilerden Gökçen Koşal ile Fırat Doğan'a, Necip Sevil tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda Koşal şehit olurken, Fırat Doğan ise yaralandı.

Tekirdağ Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde yoğun bakıma alınmasının ardından İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Doğan, dün saat 22.30 sıralarında, yaşam savaşını kaybetti.

Bugün Tekirdağ Rüstempaşa Camii'nde kılınacak namazın ardından Doğan'ın cenazesi, toprağa verilecek.

YOĞUN BAKIMDA BABA OLDU

Bu arada, Fırat Doğan yoğun bakımda tedavi gördüğü sırada eşi Nesibe Doğan 27 Temmuz'da Yağız Alp adını verdikleri bebeğini dünyaya getirmişti.