Tekirdağ’da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2’si çocuk 4 yaralı

Tekirdağ'da meydana gelen kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralanırken ortalık savaş alanına döndü.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Tekirdağ’da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2’si çocuk 4 yaralı

Tekirdağ'da meydana gelen kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralanırken ortalık savaş alanına döndü.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2'si çocuk 4 kişi yaralanırken, kaza sonrası kaydedilen görüntüler savaş alanını aratmadı.

Çerkezköy Kapalı Cezaevi Kavşağı'nda meydana gelen kazada Pınarca Mahallesi istikametinden Çerkezköy ilçe merkezine seyir halinde olan İrem Ç'nin yönetimindeki 59 ACD 307 plakalı araç, Çerkezköy'den Kapaklı ilçesine doğru seyir halindeki Murat A. yönetimindeki 59 RT 813 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta savrulurken, sürücüler ve 2 çocuk yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ve çocuklar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili olarak çevredeki trafik kameralarını incelemeye alırken, kaza sonrasında araçlar kaldırılana kadar trafik tek şeritten sağlandı.

Araçların kaldırılmasıyla normale dönen trafikte, araçlardan etrafa saçılan parçalar temizlik ekipleri tarafından toplandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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